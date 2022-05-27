Війна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі 🎬 Канни 2022 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Під Києвом знайшли зомбі-методичку окупантів для спілкування з українцями – що в ній

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 травня, 08:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російським солдатам наказали звинувачувати у всьому українців
Окупанти розмовляють з українцями за методичкою. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти розмовляють з українцями за методичкою. Фото: колаж "Сьогодні"

У Великій Димерці Броварського району Київської області виявили методичку російської армії. У ній розписано, як спілкуватись із місцевим населенням. Так, окупанти мають звинувачувати всіх українців, а також Петра Порошенка, Володимира Зеленського, США і Захід.

Про це повідомила волонтерка Меланія Подоляк у своєму Telegram-каналі.

Реклама

Як стало відомо, керівництво РФ дало рекомендації замість слів "пристрелили" або "вбили" говорити "проблема була вирішена".

На питання українців: "Що ви тут робите", окупанти повинні відповідати: "Привезли гуманітарку, продукти, бо ваша влада вас покинула".

Стосовно зброї в руках армія РФ має казати: "Не бійтеся, ми тимчасово заміняємо поліцію, яка втекла. На вулицях мародери та злочинці, яких випустив Зеленський, видавши їм зброю".

Реклама

Методичка окупантів

Реклама

Українська розвідка показала методички, якими окупантам промивали мізки перед війною

У Міноборони Росії перед нападом на Україну окупантам давали так званий "Кодекс чести современного российского офицера". Він був обов'язковий для вивчення. Про це повідомили у Держспецзв'язку.

"Кодекс чести современного российского офицера" — це невеличкий посібник "моральних принципів", яких мають дотримуватися в армії окупанта.

Текст "кодексу" сповнений ненависті, відвертої фашистської пропаганди війни, утвердження розподілу росіян за національною ознакою та примітивних конспірологічних теорій. Він явно розрахований на вкрай неосвічених людей.

Деякі "красномовні" тези з "кодексу" окупантів:

  • "Росія та російська армія це останній рубіж від настання сатанинського "нового світового порядку". Ця теза є прямою відсилкою до новітніх радикальних ксенофобських конспірологічних теорій всесвітньої змови. Які сьогодні є невід'ємною складовою офіційної ідеології держави-агресора.
  • "Російським офіцером може бути не росіянин за походженням". Тобто російська тоталітарна держава свідомо розділяє власних громадян на етнічних росіян і "не росіян".
  • "Російський офіцер готовий жити та померти без імені". Можливо саме тому у більшості окупантів перед відправленням в Україну вилучають особисті документи.
  • "Вміти визнавати свою неправоту". З огляду на здоровий глузд, саме цей пункт має стати відправною точкою для відмови окупаційними військами виконувати злочинні накази або здаватися в полон.

Крім того, у "кодексі" є пропагандистські цитати військово-політичного керівництва держави-окупанта: Путіна, Шойгу та інших. Так, міністр оборони Росії Шойгу стверджує, що "Росія існує вже 1152 роки і об неї зламав зуби не один західний імператор".

Варто зазначити, що Москву як місто було засновано 1147 року київським князем Юрієм Долгоруким. Причому вона довгий час була лише одним з улусів Золотої орди.

Також у "документі" йдеться, що завдання російського офіцера полягає лише в "служении отечеству", а фактично правлячому режиму. І жодного слова про захист власного народу.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Хроніка обстрілів
Війна в Україні з космосу
Українці за кордоном
Діпломатичний фронт
Save Life
"Разом нас багато"
Допомога під час війни
Наші гроші
Life новини
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 26 травня
1
Особовий склад 29600
Особовий склад
2
Літаки 206
Літаки
3
Гелікоптери 170
Гелікоптери
4
Танки 1315
Танки
5
ББМ 3235
ББМ
6
Артилерія 617
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 201
РСЗВ
9
БПЛА 502
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2225
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Молодий ас… Капітан Єгор Середюк – військовий льотчик, командир авіаційної ланки. У березні за особисту мужність і героїзм був нагороджений орденом Богдана Хмельницького. Загинув біля міста Ізюм на Харківщині, виконуючи бойове завдання. Йому було лише 26... Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
Полковник Роман Качур – командир 55-ї окремої артбригади "Запорізька Січ". Під його керівництвом батарея реактивної артилерії два роки поспіль ставала найкращою у змаганні артпідрозділів ЗСУ. Герой України, лицар ордена Богдана Хмельницького. Побратими називають його "артилеристом від Бога".
Історія героя
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

28918.44

Binance Coin (BNB)

297.99

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

62.35

Theta (THETA)

1.1

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
38,97
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,93
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,36
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
39,97
-
50,99
56,99
40,88
-
50,00
55,00
39,95
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,18 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.32

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти