По Краматорську окупанти вдарили ракетою, є жертви

Містян закликають залишатися в укриттях

Краматорськ обстріляли ракетами / Фото: Колаж: Сьогодні

По Краматорську було завдано ракетного удару. Повідомляється, що є загиблі. Це підтвердив мер міста Олександр Гончаренко на своїй сторінці у Facebook.

"Авіаракетний удар по центральній частині Краматорська. Є жертви. З'ясовуємо наслідки, працюють рятувальні служби. Залишайтеся в укритті, небезпека не минула", — написав він.

Ракетні обстріли українських міст

Російські окупанти в ніч проти 1 липня вдарили по Одеській області літаками стратегічної авіації. У Сергіївці Білгород-Дністровського району одна ракета влучила в 9-поверхову будівлю, друга – в базу відпочинку.

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У багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під'їзд на 9 поверхів. Удар був такої сили, що вибило вікна у сусідніх будинках. Внаслідок атаки щонайменше 20 людей загинуло, 38 було поранено.

27 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Удар припав у торговельний центр "Амстор", де в той час перебувало багато відвідувачів. Внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб, 62 особи постраждало.