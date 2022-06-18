Полонений командир "Азова" передав свої обов'язки – подробиці

Полк тимчасово очолить командувач другого батальйону "Азова"

Біля полку "Азов" тимчасово змінився командувач. Колаж "Сьогодні"

Командир полку "Азов" Денис Прокопенко передав командування полком майору Микиті Надточію до моменту повернення з полону.

Про це на YouTube-каналі розповів і. о. командира полку "Азов", майор Микита Надточій кореспондентові Радіо Свобода.

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"Це було просто повідомлення (від Дениса Прокопенка – ред.) у Телеграмі, що "як готовий стати в дію, зв'язуйся з тими людьми, приїжджаєш і береш командування в свої руки до моменту повернення мене", – розповів Надточій.

Надточій додав, що на момент оборони Маріуполя був командиром другого батальйону окремого загону спеціального призначення "Азов". Він також один із перших військових, евакуйованих з Маріуполя, із меткомбінату "Азовсталь".

"Вивозив 200-х та 300-х бійців, хотів завезти їх на територію "Азовсталі" до шпиталю там. І спрацювала штурмова авіація, ракета впала дуже поряд. Осколки мені потрапили в голову, в ліву руку, в ліву та праву ноги та в живіт", – розповів він про своє поранення.

Його евакуювали на українських вертольотах 21 березня одним із перших спільно з іншими тяжкопораненими.

У "ДНР" загрожують трибуналом полоненим із "Азовсталі"

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін раніше заявив російським ЗМІ, що готує "міжнародний трибунал" українським полоненим з "Азовсталі".

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У свою чергу, як пояснив експерт з міжнародного права Гліб Богуш, "ДНР" не може організувати міжнародний трибунал оскільки не є державою. Зараз, згідно з міжнародним правом, є дві конфліктуючі сторони – Україна та Росія. Тож усю відповідальність за те, що відбувається з українськими військовополоненими, несе РФ.

У "ДНР" немає мораторію на страту, тобто теоретично розстріли там можливі. Однак на це навіть Кремль навряд чи піде, оскільки вбивство полонених є військовим злочином, який у цьому випадку навіть доводити не доведеться.

Крім того, до Києва привезли тіла ще 58 загиблих українських захисників із "Азовсталі". Раніше відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією. За попередніми даними, четверо з них служили у полку "Азов". Тіла загиблих військових поховають у Меморіалі загиблим героям "Азовсталі".