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Перейшли на важкі наркотики? Подоляк висміяв гучну заяву МЗС Росії

Павло Заяць Павло Заяць
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4 травня, 16:32
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В Офісі президента відреагували на слова Марії Захарової щодо ізраїльських найманців в Україні
Михайло Подоляк висміяв заяву Марії Захарової
Михайло Подоляк висміяв заяву Марії Захарової / Фото: Колаж: Сьогодні

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висміяв заяву речниці МЗС Росії Марії Захарової про ізраїльських найманців, які начебто "воюють в Україні пліч-о-пліч з бойовиками "Азова".

"У МЗС РФ заявили, що поруч із нацистами "Азова" воюють ізраїльські найманці. У квітні в Естонії заарештували 3,5 т кокаїну, який везли контрабандою в Росію. Здається, дефіцит кокаїну змусив працівників МЗС перейти на щось важче", – написав Подоляк у Twitter.

Раніше речниця МЗС РФ Марія Захарова в інтерв'ю російським ЗМІ заявила, що в Україні "фактично пліч-о-пліч з бойовиками "Азова" перебувають й ізраїльські найманці".

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МЗС Росії "відзначився" антисемітськими заявами

Голова МЗС Росії Сергій Лавров потрапив у міжнародний скандал через заяву, що "Гітлер мав єврейську кров" і "найзапекліші антисеміти зазвичай євреї". Слова Лаврова стосувалися президента України Володимира Зеленського і були ще однією спробою виправдати розв'язану Росією війну міфічним "українським неонацизмом".

Також Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Ізраїль у "підтримці неонацистського режиму".

У зв'язку з висловлюванням Лаврова Міністерство закордонних справ Ізраїлю викликало для роз'яснювальної розмови та вибачень російського посла.

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Голова МЗС Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що слова Лаврова "непробачні, обурливі і є грубою історичною помилкою".

"Сказати, що Гітлер був євреєм, все одно що сказати, що євреї вбивали самі себе. Нацисти переслідували євреїв, тільки нацисти були нацистами, тільки нацисти здійснювали систематичне знищення єврейського народу", – наголосив Лапід.

У свою чергу представники української влади назвали слова Лаврова мерзенними та образливими для Зеленського.

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