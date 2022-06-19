Патріарх Кирило Гундяєв благословив бурятів на вбивство українців

Піп вважає, що на війну з Україною пішли росіяни, "виховані православною вірою"

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Внесений до списку санкцій Великої Британії глава Російської православної церкви Кирило (у миру Володимир Гундяєв) намагається потрапити ще й до списку санкцій ЄС, звідки його поки що "відмолює" уряд Угорщини. Він укотре висловився за підтримку війни Володимира Путіна проти України, назвавши це "захистом Росії".

Нові висловлювання Кирила публікують російські твіттер-канали.

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Що сказав

"Ми, що пройшли через усі ці гоніння, через усю цю безбожну ідеологію, ми як народ підбадьорилися і будуємо храми, і зростає у нас почуття любові до Вітчизни, і бачимо, як зараз наші молоді хлопці захищають Росію на полі бою. Наші священники, які опікуються воїнами нашими, розповідають мені про дивовижні приклади самопожертви і навіть здатності життя своє покласти за друга свого. Звідки це? Не від високої зарплати, і не від заохочень начальства, і не від просування по службі. А це від внутрішнього морального почуття, вихованого православною вірою", – сказав церковник у Пензі після освячення Спаського кафедрального собору.

Також Володимир Гундяєв у своїй урочистій промові згадав заповідь "не вкради". Тільки забув сказати, що тепер від цієї заповіді звільняються "виховані православною вірою" мародери з армії Російської Федерації.

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