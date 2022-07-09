Партизани Херсона попередили колаборантів про "небезпеку українських ночей" (фото)

Зрадників попередили про наслідки їхньої злочинної діяльності

Партизани зробили попередження зрадникам / Фото: Колаж: Сьогодні

У Херсоні партизани поширюють агітаційні матеріали на вулицях міста, для зрадників України, цього разу попередження були адресовані колаборантам. Про це повідомляє сайт Сил Спецоперацій ЗСУ "Спротив" .

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Такі листівки дуже добре посилюють емоційну напругу колаборантів після того, як деяких із їхніх колег вже ліквідували.

Партизанський рух

У Маріуполі українські партизани спалили п'ять машин МНС РФ, а напередодні Дня Росії зарізали російського рятувальника .

Українські партизани знищили російських солдатів у їхньому власному тилу. В окупованих Росією містах вони вбили понад 100 російських солдатів.

У тимчасово захопленому Херсоні українські патріоти звернулися до російських військових . Вони нагадали окупантам, що Збройні сили України дедалі ближче добираються до міста і незабаром його звільнять.

Партизани України розповіли, як ефективно "кришити" ворога за містом .

У захопленому Бердянську Запорізької області пролунало кілька вибухів, там українськими партизанами був знищено один із військових вантажів окупанта.

Ситуація з колаборантами