Переселенка з Сєвєродонецька врятувала тварин від обстрілу у Києві (відео)

Вранці 26 червня російські війська завдали ракетного удару по житловому сектору Києва

Раніше жінка жила у Сєвєродонецьку, який росіяни зрівняли із землею. Фото: колаж "Сьогодні"

Унаслідок обстрілу будинку у Києві постраждала жінка, вимушена переселенка Ірина, яка врятувалася з Сєвєродонецька.

Про це повідомляє 24 канал.

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Евакуйована із зруйнованого будинку у Києві знову опинилася на вулиці. Жінка, а також її тварини – три коти та собака, перенервували через ранкові вибухи.

Відхід ЗСУ з Сєвєродонецька

Після трьох з половиною місяців оборони Сєвєродонецька українські війська почали залишати повністю зруйноване окупантами місто.

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Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що захисники Сєвєродонецька відходять з міста на нові, більш укріплені позиції.

"Рашисти майже зруйнували Сєвєродонецьк, критична інфраструктура знищена вся, пошкоджено 90% міста, 80% житлових будинків доведеться зносити – відновленню вони не підлягають", – розповів Гайдай.

Військовий експерт Петро Черник вважає, що бої за Сєвєродонецьк покращили становище наших військ на інших напрямках.

"Кожна батальйонна тактична група ворога, яка відтягнута на цей напрямок, покращує наші оперативні можливості і щодо Харківщини, і щодо Херсонщини. Але це місто вже практично зрівняли з землею, до нуля – воно практично стерте на порох", – пояснив він.

Наступним рубежем оборони ЗСУ на Луганщині є Лисичанськ. У Міноборони України зазначають, що оточення військових у районі Лисичанська є метою окупантів. Основне завдання противника на цьому етапі – вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, утримання захоплених районів Запорізької та Херсонської областей та забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованим Кримським півостровом.

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Раніше в Мережі з'явилося відео останніх боїв у Сєвєродонецьку.

Також сайт "Сьогодні" з'ясував, у чому полягає стратегічна важливість Сєвєродонецька та Лисичанська.