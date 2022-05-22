Загарбники ускладнили рух у Маріупольському районі: як тепер їздити

Для пересування необхідно отримати перепустку

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Відучора в Маріуполі та Маріупольському районі окупанти запровадили нову пропускну систему. Виїхати з окупованої території стало ще складніше. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Для тих, хто збирається відвідати Маріуполь – пам'ятайте. Наразі це дорога в один кінець. Для тих, хто збирається покинути Маріуполь у бік Запоріжжя, до відкриття офіційних коридорів є майже лічені дні до повного закриття проїзду у бік Бердянська", – попередив він.

Як і де дають перепустки

Тепер для в'їзду до Маріуполя потрібно отримати перепустку на авто та пасажирів. Термін дії пропуску три дні, але він одноразовий, тобто скористатися ним можна лише один раз. Перепустку видає комендатура окупантів у Мангуші та Виноградному у пунктах фільтрації. При цьому черга на отримання перепустки вже розписана вперед на кілька тижнів.

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Щоб виїхати з Маріуполя автомобілем, потрібна перепустка на виїзд на авто та пасажирів. Термін та правила дії аналогічні. Перепустку видають у так званих райвідділах "МВС ДНР".

Для пересування Маріупольським районом без в'їзду в сам Маріуполь також потрібна перепустка, яку потрібно отримати в Мангуші. Тобто проїзд із Мангуша до таких сіл як Ялта або Урзуф без пропуску неможливий. Термін та порядок дії аналогічний.

Навіть для того, щоб пересуватися по самому Маріуполі між адміністративними районами, також потрібна перепустка на авто.

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