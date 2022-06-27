Чутно вибухи в Дніпрі: версії

Раніше в п'яти областях України було оголошено повітряну тривогу

Скільки снарядів було знищено, не повідомляється / Колаж "Сьогодні"

У соцмережах повідомляють, що лунають вибухи в Дніпрі. До цього у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Полтавській та Луганській областях було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє телеграм-канал "Україна 24".

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З'явилося фото диму, ймовірно, недалеко від місця вибуху.

Згодом з'явилося повідомлення, що це було планове знищення боєприпасів.

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Обстановка