Окупанти скинули дві бомби на острів Зміїний – ОК "Південь"

Минулої доби ворог завдав 9 авіаційних ударів

2 липня ворог продовжував завдавати авіаційних ударів. Колаж "Сьогодні"

Російські військові, які на півдні України не мають змоги маневрувати на суші, намагаються посилити тиск із повітря.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

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Зокрема, протягом доби 2 липня вони бомбардували покинутий острів Зміїний і завдали ракетного удару по базі відпочинку на Одещині.

За інформацією українських військових, минулої доби ворог завдав 9 авіаційних ударів, з них на Херсонщині — 5 парами ударних гелікоптерів Ка-52 зі спробою повернути собі втрачені позиції в районі звільненої Іванівки, ще 1 удар — у районі Мирного.

Також ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 завдали двох бомбових ударів по острову Зміїному. А потім із винищувача Су-30 по Білгород-Дністровському району Одещини було випущено ракету Х-31, яка потрапила до господарської будівлі прибережної бази відпочинку.

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"Значних руйнувань та спалахів не виникло, загиблих та постраждалих немає", – повідомили в ОК "Південь".

Обстановка на острові