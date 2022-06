Британська розвідка повідомила про провал спроби РФ оточити ЗСУ на Донбасі

Російські війська за останні три дні змогли просунутися у бік Лисичанська приблизно на 5 кілометрів завдяки резервам і потужній щільності вогню.

Про це повідомляє британська розвідка.

Хоча російські війська чинять більший тиск на виступ Лисичанськ – Сєвєродонецьк і їм вдається "повзуче" просування, плани про створення глибшого оточення та захоплення заходу Донецької області поки що загальмувалися.

