Окупанти планують ротацію підрозділів на Поліссі, намагаються захопити Чернігів і Маріуполь – Генштаб

Ворог також продовжує блокаду Славутича

У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська Федерація продовжує переміщувати підрозділи на територію Білорусі, щоб зробити ротацію і поповнити запаси продовольства, палива та боєприпасів.

Про це повідомив у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

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Що відбувається

У Генштабі зазначають, що частина підрозділів Збройних сил Білорусі продовжує перебувати на полігонах. Водночас на Поліссі противник під прикриттям вогню артилерії та авіації продовжує закріплюватися на досягнутих рубежах, готується до проведення ротації підрозділів.

"На Сіверському напрямку ворог продовжує блокаду Славутича, не полишає спроб взяти під контроль Чернігів. В районах Лук’янівка та Рудницьке противник зазнав втрат та відійшов", – вказує Генштаб.

Крім цього, противник намагається на Слобожанському напрямку здійснити перегрупування в районі Сум:

"Поблизу Харкова зосередив зусилля на поповненні поточних втрат. В районі Слов’янська ворог проводить вдосконалення інженерного обладнання зайнятих позицій. Силами оборони України відновлено контроль над населеними пунктами Тростянець та Гусарівка".

Як зазначається, на Донецькому напрямку окупаційні підрозділи намагаються захопити Попасну, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Маріуполь.

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"Успіхів не мають. Здійснили невдалу спробу штурму Красногорівки. Зазнали втрат, відійшли", – вказали в Генштабі.

Водночас у Таврійському операційному районі окупанти силами Росгвардії продовжують боротьбу з осередками спротиву на тимчасово зайнятій території.

Нагадаємо, позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні сили України в 11-й раз вдарили по аеропорту в Чорнобаївці.

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