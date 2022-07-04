Окупанти залишили Маріуполь без медичної допомоги: що сталося

Місто зіштовхнулося з новою небезпечною проблемою

Окупанти залишили Маріуполь без лікарів / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти відправили з Маріуполя назад до Росії лікарів, які працювали в місті після його захоплення.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Сьогодні Маріуполь залишився без лікарів. В Маріуполі працював московський десант окупантів у білих халатах в кількості 17 людей. Від сьогодні вони відправлені додому. Власних маріупольских лікарів не було і до того. Тобто можна констатувати, що з сьогоднішнього дня медичної допомоги в Маріуполі немає", – повідомив він.

Окупанти укріплюються в Маріуполі

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі будують фортифікаційні споруди під виглядом житлових будинків. Російські окупанти вже готуються до контрнаступу Збройних сил України.

Мер міста Вадим Бойченко повідомив, що російські загарбники хочуть використовувати маріупольців як живий щит – без зайвого розголошення окупанти почали будувати нібито житлові будинки.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповідав, що російські військові у тимчасово окупованому Маріуполі ховають свою бойову техніку між будинками мирних мешканців.