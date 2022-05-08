Окупанти завдали потужного удару по лікарні Оріхова у Запорізькій області (фото)

Наразі проводяться роботи з відновлення вцілілих корпусів

Окупанти вдарили по лікарні. Фото: колаж "Сьогодні"

Увечері 7 травня російські окупанти завдали удару по місту Оріхів Запорізької області. Це сталося близько 21:00. Внаслідок цього постраждала лікарня.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

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"Ворог хотів добити поранених та вбити мирних лікарів. На щастя, за попередньою інформацією, лікарня на момент обстрілу була порожня", – заявили в ОВА.

Наразі проводяться роботи з відновлення вцілілих корпусів Оріхівської лікарні.

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Окупанти обстріляли лікарню. Фото: Запорізька ОВА

У Запорізькій області окупанти обстріляли житлові будинки, є жертви

В Оріхові Запорізької області російські окупанти протягом 1 травня обстрілювали багатоповерхові будинки, є жертви. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Російські військові гатили по цивільній інфраструктурі Оріхова – окупанти влучили у багатоповерхові будинки. Внаслідок ворожого обстрілу з травмами різної важкості в лікарні були доставлені чотири людини, ще двоє чоловіків від отриманих осколкових поранень загинули", – розповів він.

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