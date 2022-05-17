"Одному вухо відрізали". Як окупанти катують українських військових – перехоплення

Крім того, російські солдати безжально обстрілюють мирні населені пункти

Російські військові знущаються з українських захисників. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують звірствувати в Україні. Так, на Харківщині загарбники хваляться, як катують українських військових. Також противники обстрілюють мирні селища.

Про це свідчить нове перехоплення СБУ.

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"Двоєх полонених взяли. Одному вухо відрізали – він говорити не хотів. Це ще нормально, що йому кулю в лоб не пустили, або БТРом не четвертували. А можна було його просто поставити і короб від кулемета, 100 набоїв, просто в нього випустити, і друшляк зробити. Ну, максимум, можна було пальці відрубати", – розповідає своєму батькові окупант, який ще нещодавно намагався просунутися на Харківщині.

Він захоплено розповідає, що окупанти "артою накрили" мирне селище у Харківський області і зайнялися там мародерством:

"Пацани на розвідку сходили, принесли: ковбаси, майонезу, сала… По людях пройшлися… сенс їм залу*атися, у нас стволи, танк. Якщо хтось залу*неться – мінус будинок і живи як хочеш".

"Такі нелюдські вчинки не обурюють батька – він радіє, що виховав ката, який будь-якої хвилини може отримати місце у рефрижераторі з "грузом-200", – наголосили в СБУ.

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