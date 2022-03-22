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Одні портянки та літр горілки: у СБУ склали портрет російського окупанта

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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22 березня, 19:23
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Портрет середньостатистичного військового РФ в Україні описаний за даними захоплених документів
/ Фото: Колаж: Сьогодні

СБУ оприлюднила узагальнений портрет пересічного російського загарбника. Він зазвичай має лише шкільну освіту, ходить в одних портянках три місяці поспіль, а обов'язковий елемент його "раціону харчування" – 1 літр горілки.

"Це не жарт і не перебільшення. Саме такі дані містяться у службових документах полонених російських загарбників, які перебувають у розпорядженні СБУ", — розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

За його словами, офіцери російської армії ведуть соціально-психологічний портрет особового складу, і це цілком зрозуміло, але здивування викликає те, як це робиться.

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"Наприклад, графа про походження. У ній досі, як за часів столітньої давнини, вказують пункти "з робітників, із селян". Напевно, у Росії не знають, що на дворі XXI століття і такі поняття дещо застаріли", — повідомили у СБУ.

За даними відомства, у російських військових серед норм раціону харчування прописаний один літр горілки.

"Є там і медовуха, і навіть антифриз. Щоб російські загарбники не померли від випитого антифризу, який на запах нагадує їхню улюблену горілку, вони проходять спеціальний інструктаж і підписують, що знають, що антифриз – це отрута", – заявив речник СБУ.

Також у відібраних документах згадується перелік днів військової слави. Серед таких свят – Куликовська битва, в якій один ординський хан Тохтамиш розгромив іншого хана Мамая, та Бородінська битва, в якій Наполеон розгромив росіян і вже за тиждень зайняв Москву.

"Цілком можливо, що якщо росіяни пишаються своїми поразками, то їхня майбутня поразка в Україні також стане для них великим святом", — сказав Дехтяренко.

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