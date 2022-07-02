Один із найпопсовіших мемів цієї війни – Арестович про напад Білорусі

Радник голови ВП Олексій Арестович не вірить у напад Білорусі на Україну найближчим часом

Арештович пообіцяв натякнути, якщо загроза вторгнення із Білорусі стане реальною. Колаж "Сьогодні"

Радник голови ВП Олексій Арестович розповів, що режим Лукашенка крутить із путінською грандіозну операцію з дезінформації – "загроза вторгнення білоруської сторони".

Про це він повідомив в інтерв'ю Фейгін LIVE.

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Деталі

"Режим Лукашенка крутить із путінським режимом грандіозну операцію з дезінформації, яка називається "загроза вторгнення з білоруського боку". Реальної загрози немає. Для того, щоб її створити, білоруська армія не менше місяця-півтора повинна мобілізуватися. Вона не здатна зробити це без російських військ. "Російських військ у Білорусі немає, є лише обслуговуючий персонал комплексів Іскандер, їх охорона та обслуговуючий персонал станцій радіо-технічної розвідки та аеродромів з авіацією", – сказав Арестович.

Радник голови ВП вважає, що всі історії про загрозу вторгнення Білорусі зараз є "одним із найпопсовіших мемів цієї війни".

Він додав, що якщо оцінку ризиків вторгнення з боку Білорусі буде підвищено, то він дасть знак аудиторії.

Заяви Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко перейшов на новий рівень погроз всім навколо. Тепер він вирішив насипати загрози країнам пострадянського простору.

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" Сьогодні країни пострадянського простору мають бути щиро зацікавлені у зближенні із Союзною державою (Росія + Білорусь – Ред.). Якщо, звичайно, вони хочуть зберегти свій суверенітет та незалежність. Ми переконалися, що тільки спільно можна протистояти глобальним викликам, поки що сумніваються, повинні розуміти, без якнайшвидшого зміцнення міждержавних зв'язків і об'єднання нас завтра може не бути. ", – Чесно попередив Лукашенко.

Раніше ми писали про те, що Польща закінчила будівництво 5-метрового паркану на кордоні з Білоруссю після майже півроку робіт.