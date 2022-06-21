Обстріл школи в Авдіївці та удар по Дніпропетровщині: головні атаки РФ за ніч (фото, відео)

Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію про області, де триває війна

РФ обстрілює територію України. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують обстрілювати українські населені пункти. Станом на ранок 21 червня загарбники зруйнували школу в Авдіївці на Донеччині. Окрім того, противники атакують Дніпропетровську область.

Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію про області, де триває війна.

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Донецька область

Сьогодні вночі окупанти обстріляли школу №6 в Авдіївці снарядами РСЗО "Град" з магнієвим зарядом.

Це вже третя школа, знищена росіянами в Авдіївці. Загалом ж на Донеччині окупанти зруйнували близько двох сотень шкіл.

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Окупанти зруйнували школу в Авдіївці. Фото: Павло Кириленко

Дніпропетровська область

Вночі по Криворізькому району ворог ударив з артилерії. Поцілив по двох селах Зеленодольської громади. На щастя, ніхто не постраждав. В інших районах області спокійно.

Луганська область

Потужно обстріляний Лисичанськ, кількість жертв встановлюють, штурм біля Сиротиного стримано.

Обстріли тривали позаминулу ніч та увесь вчорашній день. Застосовувалася авіація. Зруйновано більше десяти багатоповерхівок, приватні будинки, будівля відділу поліції. На поточний момент знайдено тіло одного загиблого. Поранену жінку одразу евакуювали до Краматорська. Остаточну кількість жертв встановлюють, бо вчора по місту практично неможливо було безпечно пересуватися.

Також серйозні руйнування у Гірському – пошкоджено 13 будинків, Новоіванівці – сім, у Врубівці зруйновано ліцей.

У промзоні Сєвєродонецька продовжуються запеклі бої. Росіяни влучили в будівлю І прохідної "Азоту", обстріляли територію цегляного заводу, почергово відкрили вогонь в районі трьох мостів.

Крім того, авіаційні удари ворог завдав по Устинівці, Малорязанцевому, Білогорівці та Гірському.

Тривають бої поблизу Миколаївки.

Штурмові дії російської армії поблизу Білої Гори та Сиротиного на цей час безрезультатні.

Окупанти обстріляли Луганську область. Фото: Сергій Гайдай

Раніше ми розповідали, що Росія випустила три ракети по Чернігівщині. "Прильоти" зафіксовані в Прилуках, за 150 км від Києва.

Крім того, раніше Росія також атакувала Чернігівську область ракетами. Вночі проти 17 травня росіяни вдарили по Десні. У РФ заявляли, що удар завдано по навчальному центру ЗСУ.