Про що думали окупанти? Спецназівці віртуозно знищили ворожий понтонний міст на Луганщині (відео)

Росіяни звели переправу "на місці недобрих знаків"

Сили Спеціальних Операцій знищили понтон окупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські захисники підірвали черговий понтонний міст окупантів у Луганській області. Росіяни проклали переправу просто навколо того місця, де їх раніше нещадно знищували ЗСУ. Але понтонний міст успішно вдалося замінувати вночі, просто під носом ворога.

Про це повідомляють Сили Спеціальних Операцій в Telegram.

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Військові зізнаються, що не знають, про що думали окупанти, коли прокладали понтонний міст для форсування річки на Луганщині.

"Адже, навколо того місця – більш ніж достатньо недобрих знаків у вигляді спаленої російської техніки", – пояснили у ССО.

Також захисники визнали, що не розуміють, на що сподівався противник в той момент, коли під його носом серед ночі воїни ССО України мінували понтон.

"Але ми точно знаємо, які емоції були в наших воїнів, коли вони відправили в повітря чергову ворожу переправу", – констатували українські військові.

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Втрати окупантів за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.06 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 32 950 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1449 (+9) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 3545 (+17) одиниць,

артилерійських систем – 729 (+7) одиниць,

РСЗВ – 233 (+3) одиниці,

засобів ППО – 97 (+0) одиниць,

літаків – 213 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 179 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+0) одиниця,

крилатих ракет – 129 (+0) одиниць,

кораблів/катерів – 13 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2494 (+9) одиниці,

спеціальної техніки – 55 (+0) одиниць.

Найбільших втрат противник зазнав Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Раніше ми писали, що українські військові двічі за добу зупиняли спроби російських окупантів форсувати річку Сіверський Донець у Луганській області, підірвавши два понтонні мости біля Білогорівки.

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Нагадаємо, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко прогнозує успішний контрнаступ українських захисників, а також звільнення захоплених територій до кінця літа.