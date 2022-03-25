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Потрібно буде створювати нове місто – Терехов про ситуацію в Харкові

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25 березня, 17:35
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Обстріли не припиняються і вже зруйновано понад тисячу будівель. Багато хто з них відновити неможливо
Мер розповів про ситуацію в місті / Колаж "Сьогодні"
Мер розповів про ситуацію в місті / Колаж "Сьогодні"

За часи війни в Україні Харківстав одним із символів українського опору. В місті продовжують функціонувати магазини, незважаючи на обстріл, а архітектори вже продумують план відновлення знищених будівель.

Мер Харкова Ігор Терехов розповів про ситуацію у місті, пише LB.ua.

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Головне, що сказав мер

  • Ставлення харків'ян до "ДНР", "ЛНР" та страху в очах людей, що таке може повторитися, призвели до того, що ментальність міста Харкова змінилася. Нормальне ставлення до Росії залишалося, але бажання бути "під Росією", бажання автономної формації, скажімо так, у харків'ян не було.
  • Дай Боже, все закінчиться, ми переможемо, відбудуємо новий Харків і нову Україну. Пройде не одне покоління, поки хоч якась лояльність до Росії знову з'явиться . І то не знаю, чи вона можлива.
  • Я можу сказати, що руйнування колосальні . Почалося все з обласної державної адміністрації, де загинули люди, поранені. Згодом була мерія, інші адміністративні будівлі. Понад тисячу будівель сьогодні у місті зруйновано. Різні будівлі. Вдумайтесь, тисячі житлових будинків. Багато хто з них відновити неможливо. Нам по суті потрібно буде створювати нове місто.
  • Нас бомблять, і якщо в інших регіонах періодично десь стихає, то у Харкові не було ні дня, ні ночі, щоби нас не бомбили.
  • Безпечних місць немає. Бомбять постійно. Буває, трохи більше вдень, менше вночі чи навпаки. Але приблизна кількість обстрілів те саме.
  • Я сьогодні задоволений роботою наших правоохоронних органів щодо боротьби з ДРГ, бо спочатку їх була колосальна кількість. Я не говорю, що вони зараз не закидаються. Але наші хлопці працюють чітко та жорстко у цьому напрямку.
  • Я іноді спускаюся на станцію метрополітену, спілкуюсь із людьми. Туди, як і до шкіл, легше доставляти допомогу – гаряча їжа, є запас продуктів, усі необхідні медикаменти. Теплі речі, ковдри. При цьому необов'язково людині там ночувати. По суті, сьогодні станції метро – це соціальний центр, де є практично всі, включаючи анімацію для дітей, інтернет, телевізор, електрочайники і т.д. Абсолютно нормальна атмосфера наскільки це можливо.
  • У школах, дитсадках ми готуємо їжу в їдальнях, завозимо туди продукти харчування. Для людей, які не хочуть залишати свої будинки, ми організували у всіх районах безкоштовну видачу продуктів, медикаментів. Щодня, включаючи суботу та неділю.
  • Позавчора в машину зі сміттям уламки прилетіли. Поговорив із водієм, а в нього ні грама страху. Місто треба прибирати? Потрібно! Стріляють – бронежилети надягаємо і вперед.
  • Насправді ж я звернувся до всіх директорів та господарів супермаркетів, щоб вони відкрилися та працювали, бо спочатку взагалі нічого купити не можна було. З кимось мав жорстку розмову щодо цін. Початок він завжди такий, знаєте…
  • Ми зібрали пул архітекторів, зокрема з Америки та інших країн. Вони вже працюють. Я звернувся до наших, на мій погляд, найкращих архітекторів, бо ми вже розуміємо, що багато чого потрібно відновлювати. Розуміємо, у яких мікрорайонах які будинки мають бути. Я не хочу, щоби у нас з'явилися "коробки". Це буде абсолютно нова філософія будівництва, починаючи від енергозбереження, котелень на дахах, свердловин, які мають бути в кожному мікрорайоні, і закінчуючи глибокими підземними паркінгами, які будуть бомбосховищами.

Обстріли Харкова

24 березня окупанти обстріляли людей, які стояли у черзі за гуманітарною допомогою. Декілька людей отримали поранення.

Російські окупанти зруйнували 972 будівлі у Харкові, із них 778 – це житлові будинки. Проте вже зараз у місті обговорюють, як відновлюватимуть Харків.

Також Росія обстріляла центр Харкова крилатими ракета "Калібр", випущеними з кораблів Чорноморського флоту РФ.

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Окупанти обстріляли ринок "Барабашово", внаслідок чого загинув один мирний житель.

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