"Нова партія рашистів": бійці ЗСУ взяли в полон велику групу окупантів (відео)

У Луганській області українські військові взяли в полон групу окупантів.
Відповідне відео опублікував у своєму Telegram-каналі радник голови МВС Антон Геращенко.
"Нова партія рашистів у Луганській області для обмінного фонду на наших захисників", – йдеться у підписі до відео.
Україна та РФ обмінялися полоненими
Україна та Росія 29 червня провели обмін полоненими, в рамках якого змогли повернутися додому 144 українські воїни.
Серед звільнених 59 бійців Нацгвардії, 30 – Військово-Морських сил; 28 – армія, 17 прикордонників, 9 тероборонівців та один поліцейський. Найстаршому зі звільнених – 65 років, наймолодшому – 19. Зокрема, додому повертаються 95 захисників "Азовсталі".
За даними журналістів, які мали доступ до "обмінного фонду", переважно українських бійців поміняли на рядових солдатів Росії, а також так званих "Л/ДНР". Однак був один льотчик та кілька снайперів.
Андрій Юсов, представник прес-служби ГУР МО також розкрив деякі деталі обміну.