"Нона" тепер за Україну! Як військові тестують захоплену в окупантів рідкісну гаубицю (відео)

Збройні сили України тестують техніку, захоплену в боях із російськими окупантами. Зокрема, Ukraine Weapons Tracker опублікував відео з російською гаубицю 2Б16 "Нона-К", яку захопили в росіян наші військові.

Про це пише Defense Express.

Як зазначається, протягом останніх місяців українські військові змогли захопити не менш як сім таких гаубиць.

Крім цього, Military Balance повідомляє, що станом на 2021 рік Росія мала 124 таких гаубиць: 100 – у складі сухопутних військ, 24 – у складі морської піхоти. Водночас Україна мала всього дві такі гаубиці.

#Ukraine: Ukrainians testing a rare Russian 2B16 Nona-K 120mm towed gun-mortar. At least 7 have been captured from Russian forces in recent months.pic.twitter.com/T9sn0Mr2m6