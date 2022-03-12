Декілька військових втекли. Під Чугуєвом ЗСУ знищили колону окупантів

Серед знищеної техніки окупанта – танки, бойові машини та паливозаправники

Декілька ворогів, покинувши техніку, бігли до лісової місцевості. Колаж "Сьогодні"

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України у Чугуївському районі Харківської області знищили колону військової техніки окупанта.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Він зазначає, що, за інформацією Штабу оборони, серед знищеної техніки окупанта – танки, бойові машини та паливозаправники. Також ЗСУ ліквідували живу силу противника.

"Кілька ворогів, покинувши техніку, бігли до лісової місцевості. Збройні Сили України, Територіальна оборона просять місцевих жителів бути пильні та по можливості інформувати про місцезнаходження ворога", – зазначає Синєгубов.

Ситуація у Харкові

Українські військові вже 16-ту добу відбивають атаки окупантів РФ у Харкові . Люди живуть у підвалах. Тисячі місцевих жителів постраждали за останні два тижні.

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