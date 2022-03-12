Декілька військових втекли. Під Чугуєвом ЗСУ знищили колону окупантів

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України у Чугуївському районі Харківської області знищили колону військової техніки окупанта.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Деталі
Він зазначає, що, за інформацією Штабу оборони, серед знищеної техніки окупанта – танки, бойові машини та паливозаправники. Також ЗСУ ліквідували живу силу противника.
Далі по темі
"Кілька ворогів, покинувши техніку, бігли до лісової місцевості. Збройні Сили України, Територіальна оборона просять місцевих жителів бути пильні та по можливості інформувати про місцезнаходження ворога", – зазначає Синєгубов.
Ситуація у Харкові
Українські військові вже 16-ту добу відбивають атаки окупантів РФ у Харкові . Люди живуть у підвалах. Тисячі місцевих жителів постраждали за останні два тижні.
Обстановка
- Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців 11 березня заявив, що українці дають бій окупантам вже 16-й день – у чотири рази довше, чим ворог планував своє вторгнення.
- Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало список військовослужбовців 727 окремого батальйону морської піхоти (військова частина 20264) з м. Астрахань Російської Федерації, які вчиняли військові злочини проти мирного населення України
- Одеса готується до можливого оточення російськими військами. Про цілі окупантів злочинної країни заявив на брифінгу мер Одеси Геннадій Труханов, який готує Одесу до можливого негативного сценарію.