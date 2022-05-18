Не відірвана нога, а "остеохондроз". В "ЛНР" оригінально відбирають гроші в окупантів

Сім'ям поранених та загиблих не виплачують жодних компенсацій

Окупантів в "ЛНР" лишають без виплат після поранень. / Фото: Колаж: Сьогодні

Влада так званої самопроголошеної республіки "ЛНР" не виплачує компенсації сім’ям загиблих та поранених в ході війни з Україною. З цією метою медичні працівники всіляко спотворюють діагнози пораненим. Після лікування поранень та контузій вояки отримують виписки в яких зазначено "остеохондроз", "виразка" або інші хвороби, які не передбачають компенсаційних виплат.

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

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Таке ставлення до окупантів викликає гостре відчуття несправедливості з боку місцевого населення "ЛНР" навіть не зважаючи на нарощування пропаганди з боку РФ.

Враховуючи безповоротні втрати 2 армійського корпусу ЗС РФ (саме в ньому служать "мобілізовані" з території "ЛНР"), ситуація щодо підтримки та сприйняття місцевим населенням війни та подальшої мобілізації значно зменшується.

16-17 травня в Луганську пройшли стихійні акції протесту дружин та родичів примусово "мобілізованих" на війну проти України. Такі акції зафіксовані поблизу військової прокуратури та військкоматів Луганська та Ровеньок. Основна вимога протестуючих – повернення мобілізованих додому. Загальна кількість учасників близько 700 осіб.

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В Донецьку не очікували настільки кровопролитної війни

Майже кожна сім'я вже отримала "похоронку", адже до російської армії забрали ледь не всіх "ополченців" призивного віку, розповіла сайту "Сьогодні" жителька окупованого Донецька.

За її словами, багато хто був шокований вторгненням, кожен по-своєму. Мало хто очікував, що це буде саме так.

"Відверті сепари спочатку кричали: давно пора! Але їхня ейфорія з кожним днем випаровується, тому що кожен день чуєш, то в одну сім'ю прийшла похоронка, то в другу, то в третю. Вже ні для кого не секрет, що російські війська не йдуть першими в наступ. Попереду – гарматне м'ясо, наші ополченці.

Кажуть, у місті не те що рідко, а практично не видно чоловіків призивного віку у цивільному. Усіх забрали воювати.

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"Молодих чоловіків просто викошують. Іншого слова я не підберу в цій ситуації", – каже співрозмовниця.

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