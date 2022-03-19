Налагоджувати стосунки з Путіним буде повторенням помилки 2014 року — Джонсон

Якщо Москва переможе, у світі настане "нова ера залякування"

У Бориса Джонсона найжорсткіша позиція в Європі щодо військового злочинця Путіна / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що після розв'язаної війни в Україні було б помилкою нормалізувати відносини із президентом Росії Володимиром Путіним.

Слова політика наводить британське видання The Gardian.

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"Я знаю, що у світі є люди, які кажуть, що краще змиритися з тиранією. Вважаю, що вони глибоко помиляються. Намагатися нормалізувати відносини з Путіним після цього, як ми це зробили в 2014 році, означало б знову зробити ту саму помилку", – заявив Джонсон.

Політик попереджає, що у разі успіху вторгнення армії Росії в Україну настане "нова ера залякування від Балтійського до Чорного морів". А зараз світ перебуває у "поворотному моменті".

"Кінець свободи в Україні означатиме зникнення будь-якої надії на свободу в Грузії, а потім і в Молдові. Це означатиме початок нової епохи залякування усієї Східної Європи від Балтики до Чорного моря. Якщо Путіну вдасться знищити Україну, це дасть зелене світло автократам всюди на Близькому Сході, на Далекому Сході. Це поворотний момент для світу, це момент вибору, це вибір між свободою та пригніченням", – зазначив Джонсон.

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Підтримка Лондона