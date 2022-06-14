Накрили "Ураганами" Дніпропетровщину та знищують Сєвєродонецьк: головне про атаки РФ за ніч

Від ударів росіян за останню добу є загиблі та поранені серед цивільних

Окупанти атакували українські міста. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти не припиняють обстрілювати мирні українські міста та села. Від атак росіян гинуть люди. Вони застосовують ракети та "Урагани". Снаряди влучають у житлові будинки.

Сайт "Сьогодні" зібрав головне, що відомо про атаки росіян за ніч.

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Дніпропетровська область

Ніч видалася неспокійною. Ворог знову обстріляв два райони області – Криворізький та Синельниківський.

Крім того, окупанти ударили з "Ураганів" по Апостолівській і Покровській громадах. Люди, попередньо, не постраждали.

У Покровській громаді пошкоджені будинки. На місці обстрілу працюють піротехніки – обстежують територію.

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Луганська область

У Сєвєродонецьку ситуація вкрай загострена – росіяни нищать багатоповерхівки та "Азот". Штурм міста триває вже котру добу поспіль. Артилерією противник руйнує вщент житлові будинки та об’єкти промисловості.

"Ми маємо ще одне цілеспрямоване влучання в об’єкти сєвєродонецького "Азоту" та "Склопластику". Зруйнований міст, приміщення обласної ДСНС, обстріляні прилеглі селища Синецький та Павлоград. Щодня стає відомо про загиблих, до яких через щільність обстрілів важко дістатися. Багато пошкоджених багатоповерхівок в старих районах Сєвєродонецька, деякі з них російська армія розстрілювала так, щоб знести до самого фундаменту. Втім, наступ в районі Метьолкіного в них не вдався", – повідомив глава ОВА Сергій Гайдай.

Активні бойові дії 13 червня також мали місце на напрямках Тошківка – Устинівка, Оріхове – Золоте, Комишуваха – Врубівка, Василівка – Білогорівка, Ниркове – Миколаївка.

Через російські обстріли у Врубівці зруйновані 13 будинків, у Тошківці – 11, у Лисичанську – сім, у Гірському – два.

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Поранену жінку із Новодружеська госпіталізовано до лікарні іншого регіону.

Обстріли Луганської області. Фото: Сергій Гайдай

Донецька область

За 13 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 1 в Авдіївці, 1 у Новоселівці Першій та 1 у Курахівці. Ще 5 людей отримали поранення.



Крім того, в Донецькій області померли двоє цивільних, які отримали поранення на Луганщині.

Одеська область

Ніч минула без обстрілів. Однак зранку в Одесі було чути вибухи – ймовірно збили ворожу ракету.

Як повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, окупанти перегруповуються і маневрують у Чорному морі. Мінна загроза в морі та на узбережжі – висока.

Крім того, на південному напрямку, на Миколаївщині і Херсонщині, нанесено два авіаудари по ворогу.

Сумська область

13 червня було неспокійно. Після 12 годин росіяни відкрили мінометний вогонь. Зафіксовано 14 вибухів у Есманській громаді.

Майже о 14 на територію Великописарівської громади ворожий безпілотник скинув боєприпас (гранатометний постріл). Внаслідок вибуху 2 людей поранені, один загинув.

Близько 17 години громаду ще й обстріляли з мінометів, 30 прильотів.

Раніше ми писали, що на Донбасі окупанти готуються розвивати наступ в напрямку Слов'янска та намагаються просуватися в бік Бахмута. Крім того, до Сєвєродонецька підтягують додаткові сили.

Також в ISW уточнили, чи вдалося окупантам оточити ЗСУ у Сєвєродонецьку після підриву всіх мостів.