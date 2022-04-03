На заході України пролунали гучні вибухи

Окупанти обстріляли одразу декілька населених пунктів

Окупанти відкрили вогонь по населених пунктам/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста. Увечері, 3 квітня, пролунали вибухи в декількох населених пунктах.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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За інформацією кореспондента "Україна 24", було чутно вибухи в Тернопільській області. Мер Тернополя повідомив, що повітряна тривога триває. Причини вибухів з'ясовують. Подача води, електроенергії, тепла відбувається в звичайному режимі. Крім того, вибухи пролунали в Рівненській області.

Місцеві жителі Івано-Франківської області теж повідомляють, що чули вибух. Водночас мер Івано-Франківська інформацію про вибухи у місті спростував.

У соцмережах пишуть, що вибухи також були в Харкові та Хмельницькій області.

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Звірства російських окупантів

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