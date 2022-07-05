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На півдні ЗСУ знищили купу російської техніки

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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5 липня, 03:33
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ЗСУ нищать окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"
ЗСУ нищать окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Протягом минулої доби 4 липня ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ на південному напрямку знищили 30 окупантів, танк Т-62, реактивну систему залпового вогню "Ураган", гаубицю "Мста-Б", вісім автомобілів і два склади з боєприпасами.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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За добу війська окупантів з напрямків Ольгиного й Архангельського завдали чотири удари парами вертольотів Ка-52 по Іванівці, Кошовому і двічі по Зарічному Херсонської області. Крім того, важкою артилерією обстріляна Велика Костромка Дніпропетровської області.

У відповідь парою штурмовиків ЗСУ завдано удару по скупченню противника в районі Давидового Броду. Літаки були атаковані двома крилатими ракетами "повітря-повітря", випущеними з винищувача Су-35 противника. Українські військові також завдали ракетного удару по скупченню противника в районі Дар'ївки Херсонської області.

На Харківському напрямку ЗСУ знищили велику кількість окупантів

На Харківському напрямку українські захисники провели успішну операцію, знищивши велику кількість живої сили противника та його броньованої техніки. Про це повідомив голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.

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"Останній тиждень ворог активно завдає ракетних ударів по Харкову. Під постійним вогнем Чугуївський, Харківський, Богодухівський, Ізюмський райони. За даними поліції, за тиждень від обстрілів ворога, на жаль, загинули 30 мирних мешканців Харківщини. Сьогодні (4 липня — ред.) вдень внаслідок обстрілів у Кутузівці поранена 81-річна жінка", — написав Синєгубов у Telegram.

Він наголосив, що ЗСУ тримають свої позиції.

"Хочу окремо подякувати 228 батальйону 127 бригади тероборони Харкова, які провели на Харківському напрямку успішну операцію. Не втративши жодного воїна, вони знищили велику кількість живої сили противника та його броньованої техніки", — додав Синєгубов.

Також Синєгубов зазначив, що на Ізюмському напрямку Силами оборони знищено черговий російський склад з боєприпасами. Він додав, що 4 липня з тимчасово окупованих територій області вдалося евакуювати 860 людей.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв найбільший та останній успіх РФ на війні в Україні. Також ми писали, що ЗСУ зупинили штурм окупантів поблизу Сєвєродонецька.

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