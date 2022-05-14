На сході ЗСУ відбили дев'ять атак російських окупантів та знищили три танки

Російські окупанти, які вже й Харкову дали спокій, продовжують щодня зазнавати суттєвих втрат. Лише у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" протягом 14 травня вони втратили 80 осіб особового складу.
Про це повідомило командування оперативно-тактичного угруповання "Схід" на своїй сторінці у Фейсбук.
Статистика за добу
Протягом минулої доби російські окупаційні війська здійснили 9 атак на позиції наших військ. Вони отримали гідну відсіч і зараз бої продовжуються.
Під час атак українські захисники знищили:
- особового складу – до 80;
- танків – 3;
- БТР – 2;
- артилерії – 1;
- мінометів – 4;
- АТТ – 3;
- БПЛА – 3.
Нагадаємо, на день раніше російські терористичні війська також здійснили дев'ять атак, які були відбиті.
Інші дані
- Російські окупанти 14 травня продовжили активні дії у Донецькій та Харківській областях. На Донбасі готується наступ у напрямку Сєвєродонецька, Соледара та Бахмута, про що повідомив Генштаб України.
- За даними Генштабу ЗСУ, втрати противника з початку вторгнення 24.02 до 14.05 орієнтовно становлять: особового складу – близько 27 200 (+300) осіб ліквідовано та танків ‒ 1218 (+13) од.
- Цього ж дня Збройні сили України вкотре знищили сучасний військовий літак Росії – винищувач, вартість якого становить 50 мільйонів доларів.