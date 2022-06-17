На сході ЗСУ потужно вдарили по загарбниках

Українські захисники продовжують нищити окупантів

ЗСУ знову завдали удару по окупантах/Фото: ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images, Генштаб ЗСУ. Колаж: "Сьогодні"

На сході українські захисники продовжують стримувати агресора. Протягом минулої доби вдалося знищити не лише окупантів, але і їхню техніку.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

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Деталі

16 червня російські окупанти здійснили 1 спробу штурмових дій. Втрати ворога складають:

особового складу – 26;

БТР – 1;

БПЛА – 1;

склад з ПММ – 1.

Загальні втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.06 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 32950 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1449 (+9) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 3545 (+17) одиниць,

артилерійських систем – 729 (+7) одиниць,

РСЗВ – 233 (+3) одиниці,

засобів ППО – 97 (+0) одиниць,

літаків – 213 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 179 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+0) одиниця,

крилатих ракет – 129 (+0) одиниць,

кораблів /катерів – 13 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2494 (+9) одиниці,

спеціальної техніки – 55 (+0) одиниць.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Маріуполі окупанти загрожують школярам через українську мову. Також ми писали, під Херсоном злетів у повітря арсенал окупантів.