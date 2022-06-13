На Луганщині 50 зрадників могли передавати РФ інформацію про ЗСУ через Starlink

СБУ вже виявила канали зв’язку представників окупантів з так званими коригувальниками вогню

СБУ з поліцейськими провели у Лисичанську комплексну перевірку підозрілих осіб, які могли передавати інформацію через супутникову мережу/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Лисичанську Луганської області правоохоронці перевірили активність понад 50 осіб, з мобільних пристроїв яких могла передаватися інформація окупантам щодо українських військових.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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"Зрадники. Вони ходили в наші гумштаби користуватися інтернетом, щоб зливати інформацію росіянам, а потім міста палали. СБУ з поліцейськими провели у Лисичанську комплексну перевірку осіб, з мобільних пристроїв яких, можливо, "зливалась" інформація стосовно наших військових. Показово, що російські агенти передавали дані через супутникову мережу "Старлінк". Саме такі встановлені у всіх наших гумштабах. Правоохоронці перевірили "активність" понад 50 осіб, які занадто жваво ділилися інформацією з російськими телеграм-каналами. Їхні дії могли сприяти розвідувально-підривній діяльності в інтересах РФ", — йдеться у повідомленні.

Також він додав, що СБУ вже виявила канали зв’язку представників окупантів з так званими коригувальниками вогню.

Зрадники в теробороні

Правоохоронці продовжують відшукувати та передавати до рук правосуддя проросійських колаборантів. На Київщині судитимуть зрадника, який видав окупантам командира та учасників загону самооборони. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. Про це повідомляє ГУ СБУ у Києві та Київській області.

Слідчі відомства завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо державної зради 42-річного мешканця села Перемога Броварського району Київської області.

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Встановлено, що обвинувачений на початку збройної агресії Росії проти України разом з іншими жителями села брав участь у створенні формування самооборони територіальної громади та володів інформацією про особовий склад, алгоритм дій та плани загону.

Коли ворожі війська захопили населений пункт, чоловік добровільно розпочав співпрацю з окупантами. Він не лише допомагав загарбникам орієнтуватися на місцевості, а й видав командира та інших односельців, які входили до територіальної оборони. Їх взяли в полон і утримували під вартою, погрожуючи вбивством.

Щонайменше, п'ять із них піддали тортурам. Зокрема, зі зв'язаними за спиною руками та одягненими на обличчя шапками ставили до стіни та стріляли під ноги, імітуючи розстріл товаришів.

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Зраднику загрожує покарання до п'ятнадцяти років ув'язнення або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Обвинувальний акт направлено до суду.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що в "Укроборонпромі" завівся зрадник. Крім того, ми писали, що СБУ затримала у Хмельницькому зрадника, який запропонував Росії план танкового наступу на місто.