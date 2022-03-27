На Донбасі відбили п'ять атак ворога за добу, багато техніки знищено – Генштаб

Протягом поточного тижня підрозділи угруповання ОС відбили 63 ворожі атаки

Українські захисники знищили 2 танки, БМП та автомобіль противника. Колаж "Сьогодні"

На Донбасі в неділю, 27 березня, було знищено два танки, бойову машину піхоти та автомобіль окупантів.

Про це говориться у повідомленні на сторінці Операції Об'єднаних сил у Facebook.

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Українські захисники знищили 2 танки, БМП та автомобіль противника. Загалом, протягом поточного тижня підрозділи угруповання ОС відбили 63 ворожі атаки.

"Наші військовослужбовці знищили 80 танків, 72 одиниці броньованої та 48 автомобільної техніки, 19 артилерійських систем, 7 безпілотних літальних апаратів, 14 літаків, вертоліт і патрульний катер противника. Також, воїни Об'єднаних сил знищили сучасний російський комплекс" захопили п'ять БМП – 3 окупанти", – йдеться у зведенні.

Росію накрила хвиля звільнень

"Сегодня" раніше розповідали, що кожній п'ятій російській компанії довелося скоротити штат або відправити співробітників у простий. У 13,7% компаній виторг упав більш ніж на 50%, а 3,5% підприємств змушені закритися. Крім того, компаніям нема чим виплачувати зарплати.

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