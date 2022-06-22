"Ми звідси не виберемося": у мережу потрапило відео з панікуючими окупантами

Воякам довелося ховатися у льох

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові в Луганській області перелякалися, потрапивши під моторошний обстріл ЗСУ. Вони ніяк не могли збагнути, де краще ховатися. У мережі з'явилося відео, зняте одним з окупантів, повідомляє УНІАН.

"‎Ми звідси не виберемося, нах*й!" — у розпачі каже один з військових.

Окупанти не знають куди тікати, адже скрізь лежать ящики зі снарядами. У результаті знайшли вихід — залізти у льох. Як сказав один із переляканих росіян, краще нехай там завалить, ніж бути під обстрілом.

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Ситуація в Україні

Російський командир "мотивує" підлеглих залишатися на позиціях, погрожуючи розстрілом. Про це розповів загарбник із тимчасово окупованого Криму.

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У західній пресі пишуть, що росіяни мають усі можливості переламати ситуацію на фронті на свою користь і укласти мир на умовах Кремля. Однак у це не вірить військовий експерт Олег Жданов.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, втрати армії РФ офіційно сьогодні становлять понад 34 тисячі особового складу.