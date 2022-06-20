Як у кіно! Військовий медик узяв у полон вісьмох окупантів

Військові РФ хотіли пограбувати захисників України, але далеко не пішли

Окупанти хотіли вкрасти форму ЗСУ. Фото: колаж "Сьогодні"

Військовий медик узяв у полон вісьмох окупантів. Ця історія коштує сценарію для фільму.

Про це повідомив Анатолій Штірліц у Telegram.

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Військові РФ хотіли поцупити форму

Наші військові лише отримали нову формую Але оскільки інтенсивні бої продовжуються, часу на розбирання оновлень у них просто не було. Тому захисники залишили на потім розбір речей та розійшлися по своїм позиціям.

Пізніше військовий медик повернувся, щоб щось із одягу собі взяти. І тут він побачив дивну картину. У формі українських військових вже копаються загарбники. Він довго не думав і просто взяв у полон окупантів.

Незабаром до медика прийшли побратими. Не стримував емоцій командир. Його обурило те, що окупант нахабно взув його берці.

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"Історія варта сценарію для фільму. Привезли хлопцям новий однострій. Не було коли розбиратися, залишили до часу на купі і розійшлися по позиціям. Потім медик повернутися, щось собі підібрати, а там вже орки риются в нашій формі… Результат – бойовий медик взяв в полон вісім росіян. Такі в нас медики! Вірте в ЗСУ", – написав Штірліц.

Обережно, на відео є нецензурна лексика! 18+

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Раніше ми повідомляли, що дозвіл на мародерство в Україні окупантам дав особисто Путін.

Також нагадаємо, у Генштабі назвали напрям, де ЗСУ найбільше "покришили" окупантів.