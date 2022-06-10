Мер Мелітополя розповів, куди від міста відкинули загарбників

Іван Федоров упевнений, що визволення окупованих росіянами українських територій буде

ЗСУ відсунули лінію фронту на 5-7 кілометрів від Запоріжжя. Колаж "Сьогодні"

Збройні сили України відсунули російських загарбників із Запоріжжя. За останні два тижні лінія фронту стала далі від міста на 5-7 км.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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"За останні два тижні десь на 5-7 км лінія фронту відсунута від Запоріжжя. Тому деокупація і міста Мелітополя, та інших тимчасово окупованих територій буде. Саме такий порядок денний ставлять наші захисники собі найближчим часом", — сказав Федоров. .

Зрадники у Мелітополі пишуть прощальні записки та звинувачують своїх господарів

У Мелітополі зрадник – депутат міської ради Тарас Генов написав прощальний лист, звинувативши людину з прізвищем або позивним на букву "Ф". Раніше Тарас Генов, любитель СРСР погрожував, що за його спиною 3-5 тисяч однодумців, які готові зачищати "нациків", як тільки їхня нога ступить на землю Мелітополя.

А згодом записав інше відео. У ньому він вже виступав у ролі жертви окупаційного режиму, тому що до нього прийшли озброєні люди Росії і відібрали ключі від його підприємства – будівлі з обладнанням. Зрадник спочатку просив повернути все по-доброму. Але нічого йому не повернули.

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Нагадаємо, у Мелітополь Запорізької області російські окупанти доставили застарілі радянські танки Т-62. Їх зняли із консервації.