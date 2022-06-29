Лавров ляпнув чергову брехню про удар окупантів по Кременчуку і одразу попався (фото, відео)

У Росії не припиняють говорити нісенітниці про війну в Україні

Лавров збрехав про трагедію в Кременчуці/Фото: Aziz Karimov/Getty Images, ДСНС. Колаж: "Сьогодні"

У Росії не припиняють брехати. Там заявили, що ТЦ "Амстор", по якому окупанти завдали удару 27 червня, не працював. Однак на брехні керівництво РФ одразу викрили.

У Telegram-каналі "Інсайдер UA" опублікували фото чека з торгового центру, який покупець отримав того ж кривавого дня.

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"Поки в Росії на офіційному рівні брешуть, що ТЦ в Кременчуці був непрацюючим, українці публікують чеки, які їм видали після покупок, зроблених у ТЦ в день удару", — йдеться в повідомленні.

На одному з чеків люди придбали іграшку 27 червня о 10:28 (за кілька годин до удару). На другому здійснили покупки в продуктовому магазині о 15:07 (за 50 хвилин до удару).

Натомість глава МЗС Росії Сергій Лавров збрехав та сказав:

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"У результаті детонування боєприпасів загорівся порожній торговий центр, що стояв поряд", — сказав Лавров.

Також він додав, що РФ й надалі вестиме обстріли, якщо Захід постачатиме зброю Україні.

Зеленський закликав Радбез ООН покарати РФ

Президент України Володимир Зеленський виступив під час засідання Ради безпеки ООН.

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Глава держави зазначив, що ООН має отримати юридичні права карати країни-терористи. Він закликав Радбез визнати терактом удар по Кременчуку.

"Я пропоную, щоб була заява, щоб було рішення, що це є терористичний акт. І щоб це можна було розслідувати. Щоб перевірили, що це справді була атака з території Росії", — заявив президент.

Зеленський наголосив, що якби якась організація діяла б подібним чином, то її визнали б терористичною.

"Такі організації стають ворогами людства і такі дії караються. А якщо це здійснює держава, то вона теж не може залишатися безкарною. Це щоденні терористичні акти, які здійснюються без вихідних", — сказав глава держави.

Крім того, президент звернувся до Радбезу ООН з проханням.

"Закликаю позбавити Росію голосу в Генасамблеї ООН і вона не має права залишатися в Радбезі", — сказав Зеленський.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, куди влучила друга ракета у Кременчуці. Також ми писали, що працівник ТЦ у Кременчуці пояснив, як дивом вижив після ракетного удару.