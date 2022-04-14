Крейсер "Москва" не підлягає ремонту – Жданов

Експерт зазначив, що неважливо, як корабель став небоєздатним

Олег Жданов заявив, що знищення "Москви" – це більше політична та емоційна перемога України. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Після такої детонації флагман Чорноморського флоту Росії, крейсер "Москва" не підлягає ремонту.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов в ефірі Радіо НВ.

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"Позбавили Росію флагмана"

"У нього здетонував все-таки боєкомплект і, я так розумію, після такої детонації корабель не підлягає ремонту. Хоча він і зберіг плавучість, але ремонту він вже не буде підлягати", – сказав він.

На думку Жданова, неважливо, як корабель став небоєздатним:

"Річ у тому, що крейсер "Москва" – це флагман Чорноморського флоту, це головний корабель. І ми позбавили Росію флагмана – це більше, я б сказав, політична та емоційна перемога. І те, що він став небоєздатним, – неважливо, на плаву він чи затонув... але він став небоєздатним, відремонтувати його сьогодні неможливо і в Чорному морі немає флагманського корабля. Оце важливо".

Нагадаємо, британська газета The Telegraph заявила, що знищення крейсера "Москва" виявилося не просто частковою сатисфакцією за вторгнення на територію України, а й великою воєнною перемогою, здатною суттєво послабити супротивника.

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Що сталося