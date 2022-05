Командир морпіхів звернувся до Ілона Маска по допомогу в евакуації з "Азовсталі"

Командир морпіхів, які боронять Маріуполь, Сергій Волина звернувся до винахідника Ілона Маска. Він просить допомогти з евакуацією з "Азовсталі".

Про це Сергій Волина написав у Facebook.

Волина звернувся до всіх людей світу, щоб вони допомогли зробити так, щоб Маск побачив його повідомлення.

@elonmusk people say you come from another planet to teach people to believe in the impossible.

Our planets are next to each other, as I live where it is nearly impossible to survive.

Help us get out of Azovstal to a mediating country. If not you, then who? Give me a hint.