Пазурі відьми. Як трактористка Даша видала з тельбухом всю пропаганду ОРДЛО

Навіть пропагандисти місцевого ТБ засумнівалися у підсунутому ним колгоспнику

Трактористка Даша зганьбила всю фейкову республіку / Колаж "Сьогодні"

Ще одним провалом закінчилася спроба оновленого керівництва самопроголошеного "ДНР" продемонструвати місцевому населенню, що вони активно займаються сільським господарством, а отже, буде їм що їсти зимою після того, як закінчаться запаси вкраденого в українських фермерів. Нагодувати народ вирішили роликом про "дівчину-трактористку Дашу", але швидко цей фейк було викрито.

Що відомо

"Чоловіки ДНР пішли на фронт, лишилися самі жінки. Землю орати нема кому. За кермо трактора сіла Даша – тракторист-комбайнер. А із червня вона вперше виходить на комбайні. Робота починається щоранку о пів на восьму. Нині – культивують. Сажатимуть соняшник. Даша переживає – запізнилися із посівом через війну. Працює до десятої вечора. Каже, це її внесок у перемогу", – йдеться у пропагандистському ролику.

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Все б нічого, якби не два але: трактористка Даші культивує з 8 ранку до 22 вечора з масивним трисантиметровим манікюром, у брендовому одязі та свіжій укладці. Це навіть насторожило пропагандистів місцевого ТБ, які почали ставити навідні питання.

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Діалог

Дашу питають: "А ви завжди так?".

"Ну так. А що робити, якщо чоловіків нема. Потрібно ж допомагати республіці!" – не розуміючи каверзи питання трактористка.

"А це вам не заважає?", – продовжує пропагандист, який, сподіваємося, все ж таки залишився живим після цього репортажу.

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"Це мій внесок у перемогу. Та я звикла!", – впевнено заявила дівчина.

Обстановка