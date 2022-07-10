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Коли західна зброя змінить перебіг війни в Україні: прогноз експерта (відео)

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10 липня, 19:20
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ЗСУ тепер можуть завдавати противнику величезних втрат, зазначив Володимир Мартиненко
РСЗВ HIMARS зможуть дістати супротивника навіть у глибокому тилу
РСЗВ HIMARS зможуть дістати супротивника навіть у глибокому тилу / Фото: Колаж: Сьогодні, Генеральний штаб ЗСУ

Українська армія до серпня отримає достатньо високоточної західної зброї, що допоможе змінити перебіг бойових дій

Про це доктор філософії в галузі права, військовий експерт Володимир Мартиненко розповів в ефірі каналу "Україна 24" у рамках проекту FreeДОМ.

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На думку Мартиненка, переломний момент у цій війні вже настав:

"Ще тоді, коли нашими захисниками розбиті величезні сили противника у Київській області, коли вони почали тікати, коли у них не вийшов бліцкриг у Сумській, Чернігівській областях – тоді вже пішов переломний момент".

Як зазначив експерт, є другий етап – постачання високоточного озброєння, яке здатне знищувати супротивника на дальній дистанції.

"Коли до нас прийде це озброєння в ще більшій кількості, а це планується в серпні місяці... До серпня ми будемо вже дуже ефективно працювати і знищувати противника на максимальній відстані, на яку битиме нова артилерія. Тому тут варіантів у противника немає – потрібно або збиратися і звалювати з нашої землі, або їх буде тут знищено", – підкреслив він.

На питання, чи вистачить ЗСУ озброєння, щоб зупинити просування противника на Слов'янськ, Краматорськ та Бахмут, Мартиненко відповів:

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"Зброї не може бути в достатній кількості, вона потрібна постійно, ще й ще. Але зброя, яка там є, вже здатна завдавати величезних збитків противнику, знищуючи його просто на підходах... Будемо говорити за результатами, після того, як противника ми там почнемо просто знищувати... Я думаю, що це буде досить скоро, тому що окупанти продовжують просуватися у бік Бахмута, Слов'янська, Краматорська, на Ізюмському напрямку, посилюють спроби просуватися. У них мало що виходить, але вони туди концентрують усі свої сили. Упевнений, що наших засобів там достатньо для того, щоб їх відбивати".

США пообіцяли збільшити допомогу Україні

Президент США Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, що включає сучасні західні системи протиповітряної оборони.

Байден зазначив, що США вже надали Україні військову допомогу у 7 млрд доларів від початку його президентства. Він запевнив, що країна має намір продовжити підтримку.

"Наступні дні ми плануємо оголосити більше, включаючи нові сучасні західні системи протиповітряної оборони для України, більше артилерії та боєприпасів, контрбатарейні радари, додаткові боєприпаси до ракетних систем HIMARS, які ми вже надаємо Україні", – сказав він.

Тим часом ЗСУ на сході України вже використовують перші чотири американські РСЗВ M142 HIMARS.

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Своюю чергою, американський офіцер у відставці Гаррі Табах розкрив правду про повільні поставки зброї для ЗСУ.

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