"Крилата піхота" не допомогла. Українські військові ліквідували окупанта-підполковника

Військовий командував десантно-штурмовим батальйоном

ЗСУ знищили російського підполковника. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Українські військові ліквідували командира десантно-штурмового батальйону 104-го десантно-штурмового полку, підполковника Олександра Досягаєва.

Про це повідомив у себе в Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штірліц.

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Як зазначається, Олександр Досягаєв навіть став найкращим у номінації "Крилата піхота" на фестивалі "Армія Росії-2021".

"Однак під час зустрічі з українськими воїнами це не допомогло. Підтримав традиції випускників Рязанського вищого повітряно-десантного командного училища. Денацифікований", – йдеться в повідомленні.

Водночас не уточнюється, де і як було ліквідовано Досягаєва.

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Нагадаємо, українські артилеристи розгромили позиції окупантів у Запорізькій області. Вони перебували в межах населеного пункту. Позиції ворога накрили в районі Гуляйполя.

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