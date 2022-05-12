Кличко розповів, наскільки зараз безпечно жити у Києві

Жителям столиці, які повертаються до Києва, не можуть гарантувати безпеку. Росія може застосувати тактичну ядерну зброю, адже столиця України досі залишається головною метою РФ і атака може статися будь-якої миті. Влада міста просить киян бути обережними.
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у коментарі CNN.
"Безпека зараз є головним пріоритетом. Так, звичайно, ми хвилюємось, і ми сподіваємось, що наші військові нас захищають, але ризик все ще є, і без наших партнерів, без США та європейських країн ми не зможемо вижити", – каже Кличко.
Він закликає жителів Києва, які повертаються додому, бути обережними та наголошує, що це їхній "особистий ризик".
"Поки в Україні війна, ми не можемо дати гарантії жодному українцеві", – сказав Кличко.
Росія планує захопити Київ
Росія планує захопити Київ, створити нову державну утворення, включивши його до свого складу. Окупанти збираються інсценувати перевибори та поставити у владу проросійські політсили.
За словами представника Генштабу, плани окупантів такі:
- взяття під контроль території Одеської, Миколаївської та частково Запорізької областей;
- створення сухопутного коридору у невизнане Придністров'я;
- захоплення території центральної України, оволодіння Києвом;
- інсценування перевиборів до законодавчих та виконавчих органів влади проросійських сил;
- створення нового державного утворення та включення його до складу Росії.
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