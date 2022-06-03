100 днів війни: як змінилися заяви російських окупантів за цей час

Заяви тих, хто винен у загибелі тисяч людей, шокують спотвореною реальністю та протиріччями

Громадянам Росії подають фальшиві перемоги замість реальних поразок "другої армії світу". Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 100-й день повномасштабної війни з Росією. Незважаючи на те, що в оточенні Путіна заявляли, що російські війська "візьмуть Київ за два-три дні", армія РФ навіть за три місяці не змогла досягти значних успіхів. Сайт "Сьогодні" згадав основні заяви російської влади за час так званої "спецоперації". Всі вони виявилися хибними та абсурдними.

Фантастичні заяви у Кремлі звучали практично щодня від початку вторгнення Росії в Україну. Таке враження, що Путін разом зі своїми міньйонами живуть у власному вигаданому світі, що є ознакою такого психічного розладу, як шизофренія. Інакше як пояснити, що деякі заяви господаря Кремля та його топ-чиновників часто шокують спотвореною реальністю та протиріччями.

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Володимир Путін: "Це спецоперація для захисту Росії"

24 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про початок " спеціальної військової операції " в Україні.

"Нам не залишили можливості захистити Росію, окрім тієї, що використовуємо сьогодні... Мною ухвалено рішення про проведення спеціальної військової операції" , – сказав Путін, уточнивши, що мета цієї операції – захист людей, демілітаризація та денацифікація України.

Володимир Путін: "Мною ухвалено рішення про проведення спеціальної військової операції" / Фото: Радіо Свобода

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В результаті "спецоперація" призвела до абсолютно протилежних результатів від тих, на які чекали в Кремлі. "Захист людей" перетворився на масові вбивства, пограбування та зґвалтування мирних жителів України, "демілітаризація" озброїла Україну до зубів найсучаснішою західною зброєю, а "денацифікація" – викликала ненависть до росіян навіть у тих українців, які раніше лояльно до них ставилися та згуртувала українську націю, як ніколи. Ну і бонус Путін отримав розширення і посилення НАТО на сході Європи, чого він так боявся і намагався всіляко уникнути.

Рамзан Кадиров: "Київ буде взято за день-два"

З початком повномасштабного вторгнення в Україну, у російських ЗМІ з'являлися заголовки: "Російський десант уже в районі київського аеропорту", "Уночі почнуть заходити передові частини російських військ, "Київ може опинитися під контролем Росії протягом кількох днів". Тоді ж глава Чечні і, як сам він себе називає "піхотинець Путіна", Рамзан Кадиров пафосно заявив, що Київ буде взято за два-три дні.

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За тиждень Кадиров знову заявив, що Київ можна взяти "за день-два".

"Дайте наказ нашим бійцям, щоб вони захопили Харків, Київ та всі інші міста, швидко, чітко, якісно. Я вас дуже прошу, щоб ви заплющили на все очі і дали закінчити за день-два те, що відбувається там" , – звернувся він до Путіна.

Рамзан Кадиров: "Київ можна взяти за день-два" Фото: Sputnik

Андрій Келін: "Росія не хотіла захоплювати Київ"

Проте Київ та Харків досі не взяті ні Кадировим, ні російськими військами. До того ж, тепер у Кремлі кажуть, що нібито не планували захоплювати столицю України. Про це 29 травня заявив посол РФ у Великій Британії Андрій Келін.

"Ніхто з наших лідерів, ні президент, ні будь-хто ще ніколи не казав, що ми хотіли б захопити Київ. Я не вірю в те, що захопити чи окупувати Київ можливо. Це велике місто" , – сказав Келін у інтерв'ю BBC.

У розмові з ВВС Келін також заперечував, що російські війська обстрілювали мирних жителів, і назвав звинувачення у військових злочинах у Бучі "вигадкою".

Андрій Келін: "Росія не хотіла захоплювати Київ" / Фото: МЗС Росії

Марія Захарова: "Поки російські військові контролювали Бучу, жоден мешканець не постраждав"

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова спробувала звинуватити у злочинах російських військових у Бучі – бійців ЗСУ.

"Поки російські військові контролювали місто, жоден мешканець Бучі не постраждав" , – заявила вона, наголосивши, що інформація про масові вбивства та зґвалтування мирних жителів була оприлюднена після того, як до населеного пункту зайшли українські війська.

Її слова були швидко спростовані знімками із супутників, які підтверджують, що звірствували у Бучі саме військовослужбовці РФ.

Марія Захарова: "Поки російські військові контролювали місто, жоден мешканець Бучі не постраждав" / Фото: МЗС Росії

Володимир Путін: "Різанина в Бучі – фейк і спецоперація Британії"

Президент Путін назвав різанину у Бучі – фейком, створеним спецслужбою Великої Британії "Мі-6". За словами Путіна, президент Білорусі Олександр Лукашенко передав йому документи, що підтверджують, що у Бучі було організовано провокації. Щоправда громадськість цих "документів та підтверджень" так і не побачила.

Путін брехав про провокацію в Бучі так само, як і його посол бреше про відсутність планів захоплення Києва. 14 квітня Головне управління розвідки Міноборони повідомило про виявлення документів, які засвідчують наміри окупантів захопити столицю України.

У ГУР МО показали бойове розпорядження командира 96-ї окремої розвідувальної бригади, яке він отримав зі штабу 1-ї танкової армії західного військового округу РФ. У документі визначено етапи проведення наступу та завдання особового складу бригади.

"Зокрема, угруповання російських військ "Центр", що діяло на чернігівському та сумському напрямках, одержало завдання захопити лівобережну частину Києва" , – розповіли розвідники.

Взагалі брехня російських політиків іноді межує зі здоровим глуздом. Ймовірно, вона розрахована лише на внутрішню аудиторію РФ, яку Кремль заблокував від зовнішніх джерел інформації, не даючи змоги перевірити правдивість своїх слів.

В'ячеслав Володін: "Зеленський втік із України до Польщі"

Так, 4 березня спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що Володимир Зеленський залишив країну. За словами депутата, Зеленський разом зі своїм оточенням поїхав із Києва до Львова, після чого втік до Польщі, а відео, яке президент публікував у соціальних мережах, нібито було записано заздалегідь.

Депутати Верховної Ради розповіли, що не можуть потрапити до Зеленського у Львові. Тепер він у Польщі" , – написав Володін у своєму Telegram-каналі.

Дане вкидання почало масово розганятися російськими ЗМІ, проте наступного дня Зеленський опублікував відео, яке підтверджувало, що він перебуває на Банковій у Києві.

В'ячеслав Володін: "Зеленський втік з України до Польщі" / Фото: сайт Держдумы РФ

Дмитро Пєсков: "Відступ від Києва – це жест доброї волі"

Щоб виправдати відсутність успіхів у виконанні завдання взяття Києва та відступ окупантів наприкінці березня, у Кремлі вдалися до вже традиційної брехні і заявили, що це був "жест доброї волі".

"Ми вирішили піти на такий крок як жест доброї волі для створення сприятливих умов для переговорів. Ми можемо прийняти серйозні рішення в ході переговорів і тому президент Путін розпорядився вивести війська з регіону" , – сказав спікер президента РФ Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков: "Відступ від Києва – це жест доброї волі" Фото: Instagram

Сергій Шойгу: "Головна мета – звільнення Донбасу"

29 березня міністр оборони РФ Сергій Шойгу позначив нові перспективи "спеціальної військової операції".

"Суттєво знижений бойовий потенціал українських Збройних сил, що дозволяє зосередити основну увагу та основні зусилля на досягненні головної мети – звільненні Донбасу" , – сказав він, ніби наголошуючи, що у захопленні інших українських регіонів Росія не зацікавлена.

Водночас окупанти продовжували обстрілювати ракетами Харків, Дніпро, Одесу, Миколаїв, захоплювати частини Запорізької та Херсонської областей та Маріуполь.

Сергій Шойгу: "Головна мета – звільнення Донбасу"

Рамзан Кадиров: "Маріуполь – наш". І так 26 разів

З 4 березня по 7 квітня глава Чечні Рамзан Кадиров 26 разів заявляв у своєму Telegram-каналі про швидке взяття під повний контроль Маріуполя та "звільнення" заводу "Азовсталь" від "бандерівців, нациків та шайтанів". Ось деякі з його заяв:

14 березня – "Ще раз закликаю тих, хто перебуває у Маріуполі терміново здатися, а то ввечері буде пізно!"

15 березня – "Маріуполь найближчим часом буде повністю очищений від бандерівщини та шайтанів!"

17 березня – "Найближчим часом Маріуполь буде повністю очищений від бандерівців та їх прихвоснів!"

31 березня – "До повного визволення Маріуполя залишилося недовго!"

1 квітня – "Місто утримують російські силові відомства. Залишилося зовсім небагато і Маріуполь буде повністю очищений від бандерівських псів!"

Тим часом, українські захисники Маріуполя продовжували тримати оборону. Сьогодні вони перебувають у полоні . Полк "Азов" у Росії хочуть визнати "терористичною організацією". Справу має розглянути Верховний суд Росії.

Ахмед Дудаєв: "Азовці" стріляли дітям у спини"

Напередодні судового засідання пропагандистські російські ЗМІ регулярно пишуть про те, що "азовці" встановлювали артилерію на територіях шкіл та дитячих садків, а міністр друку Чечні Ахмед Дудаєв , заявив, що "азовці" силою утримували у підвалах "Азовсталі" українських дітей, а тих, хто намагався втекти, розстрілювали в спини.

До речі, раніше російські політики розповідали те саме, тільки замість українських дітей, жертвами в таких історіях фігурували охочі здатися "морпіхи", жінки та старі. Сама ж історія повторюється словом у слово, як під копірку.

Ахмед Дудаєв: "Азовці" стріляли дітям у спини". Фото: grozny.tv

Міноборони РФ: "Крейсер "Москва" затонув під час шторму"

Мабуть, найцинічнішими, хибними заявами Кремля були офіційні коментарі про знищення українськими військовими флагмана Чорноморського флоту, крейсера "Москва". У Міноборони РФ спочатку не підтверджували того, що корабль затонув, а екіпаж загинув, потім сумнівалися у справжності фото з місця аварії судна.

"Внаслідок займання на кораблі здетонував боєприпас. Крейсер "Москва" затонув під час буксирування в порт "в умовах штормового хвилювання" , – зрештою заявили в оборонному відомстві.

Згідно з твердженнями міноборони Росії, екіпаж крейсера "Москва" після того, як на ньому спалахнула пожежа, було евакуйовано. Скільки людей перебувало на його борту, у відомстві не уточнили. За різними оцінками, чисельність екіпажу "Москви" становила від 416 до 680 осіб.

Міноборони РФ: "Крейсер "Москва" затонув під час шторму"

За 100 днів війни в Україні брехня та фейки стали, мабуть, головною частиною російської пропаганди. Жителям РФ розповідають, що українці самі бомбардують свої ж міста та захоплюють у заручники мирних жителів, готують вибухи на хімвиробництвах та створюють смертельні віруси в американських біолабораторіях, стріляють у спини дітям та планують ударити ракетами по Москві. Громадянам Росії подають фальшиві перемоги замість реальних поразок "другої армії світу" та повного провалу політики Кремля.

Раніше сайт "Сьогодні" поінформував, що російські ЗМІ продовжують поширювати пропаганду та фейки. Цього разу вони зганьбилися, опублікувавши старе відео. РосЗМІ видали ролик за свій і заявили нібито про російський удар по українській техніці.

Також ми повідомляли, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу збрехав Путіну про взяття Маріуполя, після чого президент Росії "зупинив" штурм "Азовсталі" і теж збрехав. На місто знову полетіли бомби.