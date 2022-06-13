Карма нещадна! Артисти-путіністи після "святкування дня Росії" у Херсоні потрапили в ДТП

Пасажири прокоментували аварію на дорозі

На трасі автобус мало не зіткнувся з фурою. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські артисти, які поверталися додому автобусом після так званого "святкування дня Росії" в Херсоні, потрапили в аварію.

Про це повідомив херсонський сайт "Мост", посилаючись на ЗМІ країни-агресора.

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Енергетика Херсона

Як зазначається, автобус із групою "Земляни" потрапив в аварію на зворотному шляху з Херсона. Разом із ними в турі були також Олена Сєвєр, група СПБ, Володимир Мир тощо.

"Вночі на погано освітленій трасі автобус мало не зіткнувся з фурою. За словами пасажирів, якби вони не з'їхали в кювет, все могло б закінчитися набагато серйозніше. Мабуть, українська енергетика Херсона була настільки недружньою до окупантів-певунів, що вищі сили дали їм зрозуміти: таким "гостям" на Херсонщині не раді", – зазначає сайт.

Також повідомляється, що група "Земляни", яка виступала в Херсоні, не має відношення до "відомого радянського колективу, який співав про "траву у дома" і каскадерів":

"У Херсоні виступав проєкт "Земляни" російського продюсера Володимира Кисельова. Кисельов – ексмузикант і ексадміністратор першого складу групи "Земляни", звільнений звідти зі скандалом. Також Кисельов відомий у російському шоубізнесі низкою скандальних проєктів. У 2008 році він створив групу "Земляни" в новому складі, що стало причиною багаторічної судової тяганини з ексфронтменом справжніх "Землян" Сергієм Скачковим".

Раніше сайт "Сьогодні" зазначав, що в середмісті Херсона сталася ДТП за участю російських окупантів – є загиблий. Також радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, як ЗСУ зірвали референдум у Херсоні та поховали двох генералів РФ.