Капризний хлопчик із бункера: Жданов розповів, на що готовий Путін заради перемоги в Україні

Військовий експерт вважає, що Путін піде на все, щоб до 9 травня провести парад на честь перемоги над Україною, ціна життя його не цікавить

Воєнний експерт Олег Жданов дав прогноз касательно цілей Путіна на травень / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін запланував на 9 травня завершити війну в Україні та захопити всі необхідні йому території, а якою ціною це буде – для нього не має значення. Про це військовий експерт Олег Жданов повідомив в інтерв'ю сайту Обозреватель .

"Повертаємось до військового ідіотизму. Це дуже нагадує той етап Другої світової війни, коли загороджувальні загони гнали радянські війська на німецькі кулемети, і ніхто не зважав на втрати. Як співав Висоцький, "нам говорили, потрібна висота, і не шкодуй набоїв". Путіну потрібна перемога, а якою ціною йому все одно. Півкраїни покладіть, але перемогу мені дайте. 9 травня хочу провести парад. Капризний хлопчик із бункера", – розповів він.

За його словами, російські військові зазнають величезних втрат особового складу і незабаром Росія може втратити всю боєздатну частину збройних сил РФ у цій війні.

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"Але навіть якщо говорити про втрати ворога на рівні 30-50 тисяч, то з такими темпами цих цифр можна досягти вже за два місяці. І якщо нам почне надходити сучасне озброєння, то ми можемо ще більше прискорити ці темпи", – зазначив Жданов.

Путін перейшов до плану "Б"

Окупанти не змогли провести бліцкриг із захоплення України та її столиці. Тому президент РФ Володимир Путін перейшов до плану "Б" у війні проти нашої країни . РФ вже змінила свою військову стратегію та вирішила зосередитися на захопленні Донецької та Луганської областей. Зробити це країна-агресор хоче 9 травня, коли росіяни відзначають День перемоги, президент РФ Володимир Путін хоче продемонструвати успіхи в Україні. У російських військовослужбовців знаходили парадну форму для ходи на Майдані Незалежності.

Про дату – 9 травня також повідомили СБУ. Вона опублікувала чергове перехоплення розмови окупанта із родичами в Росії, в якій обговорюються плани Кремля провести в Україні парад "перемоги" 9 травня.

Нумеролог Владислав Грицай вважає, що ключова подія, яка приведе Україну до перемоги у війні з Росією відбудеться менше ніж через місяць – приблизно 24 квітня. За його словами, у період з 24.08 (Дня Незалежності України) до 24.12 "перші чотири місяці після Дня Незалежності у нас завжди щось цікаве відбувається в країні". Другий етап із чотирьох місяців, за словами Грицая, "стабілізуючий". Він посідає 24.12 – 24.04.