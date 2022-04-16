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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Капризний хлопчик із бункера: Жданов розповів, на що готовий Путін заради перемоги в Україні

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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16 квітня, 11:52
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Військовий експерт вважає, що Путін піде на все, щоб до 9 травня провести парад на честь перемоги над Україною, ціна життя його не цікавить
Воєнний експерт Олег Жданов дав прогноз касательно цілей Путіна на травень
Воєнний експерт Олег Жданов дав прогноз касательно цілей Путіна на травень / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін запланував на 9 травня завершити війну в Україні та захопити всі необхідні йому території, а якою ціною це буде – для нього не має значення. Про це військовий експерт Олег Жданов повідомив в інтерв'ю сайту Обозреватель .

"Повертаємось до військового ідіотизму. Це дуже нагадує той етап Другої світової війни, коли загороджувальні загони гнали радянські війська на німецькі кулемети, і ніхто не зважав на втрати. Як співав Висоцький, "нам говорили, потрібна висота, і не шкодуй набоїв". Путіну потрібна перемога, а якою ціною йому все одно. Півкраїни покладіть, але перемогу мені дайте. 9 травня хочу провести парад. Капризний хлопчик із бункера", – розповів він.

За його словами, російські військові зазнають величезних втрат особового складу і незабаром Росія може втратити всю боєздатну частину збройних сил РФ у цій війні.

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"Але навіть якщо говорити про втрати ворога на рівні 30-50 тисяч, то з такими темпами цих цифр можна досягти вже за два місяці. І якщо нам почне надходити сучасне озброєння, то ми можемо ще більше прискорити ці темпи", – зазначив Жданов.

Путін перейшов до плану "Б"

Окупанти не змогли провести бліцкриг із захоплення України та її столиці. Тому президент РФ Володимир Путін перейшов до плану "Б" у війні проти нашої країни . РФ вже змінила свою військову стратегію та вирішила зосередитися на захопленні Донецької та Луганської областей. Зробити це країна-агресор хоче 9 травня, коли росіяни відзначають День перемоги, президент РФ Володимир Путін хоче продемонструвати успіхи в Україні. У російських військовослужбовців знаходили парадну форму для ходи на Майдані Незалежності.

Про дату – 9 травня також повідомили СБУ. Вона опублікувала чергове перехоплення розмови окупанта із родичами в Росії, в якій обговорюються плани Кремля провести в Україні парад "перемоги" 9 травня.

Нумеролог Владислав Грицай вважає, що ключова подія, яка приведе Україну до перемоги у війні з Росією відбудеться менше ніж через місяць – приблизно 24 квітня. За його словами, у період з 24.08 (Дня Незалежності України) до 24.12 "перші чотири місяці після Дня Незалежності у нас завжди щось цікаве відбувається в країні". Другий етап із чотирьох місяців, за словами Грицая, "стабілізуючий". Він посідає 24.12 – 24.04.

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