З гарячих точок відкрили 7 гумкоридорів: Верещук назвала маршрути на 2 квітня

На суботу, 2 квітня, заплановано 7 гуманітарних коридорів для евакуації людей. Сьогодні є можливість виїхати із Маріуполя на приватному транспорті до Запоріжжя.
Про це віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила у Telegram.
2 квітня заплановано 7 гуманітарних коридорів за такими маршрутами:
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- з Маріуполя до Запоріжжя на приватному транспорті: Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя;
- з Бердянська до Запоріжжя: Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя. По маршруту прямуватимуть автобуси та приватні автомобілі;
- Рубіжне – Бахмут: Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут;
- с. Нижнє – Бахмут: Нижнє – Гірське – Лисичанськ – Бахмут,
- Сєверодонецьк – Бахмут: Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут;
- Попасна – Бахмут;
- Лисичанськ – Бахмут.
У трьох громадах Київської області гуманітарна катастрофа
У Київській області в Іванківській, Димерській та Поліській громадах наразі гуманітарна катастрофа. Про це повідомив у Telegram голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.
"Бучаський район. Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Дмитрівська громади – під обстрілами. Особливо потерпають Макарів, Копилів, Северинівка, Колонщина, Мотижин, Ясногородка, Березівка, Бабинці, Здвижівка. Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка – на межі гуманітарної катастрофи", – написав Павлюк.
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