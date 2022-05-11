Холуї в "ДНР" заборонили Facebook та Instagram, щоб було як у Росії

Окупанти навіть вигадали офіційну причину такої заборони

Російські окупанти заборонили Facebook та Instagram в "ДНР". / Фото: Колаж: Сьогодні

У маріонетковій "республіці" (ДНР) заблокували доступ до соціальних мереж Facebook та Instagram. Оголосило рішення так зване "міністерство зв'язку".

Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24".

Реклама

Офіційним поясненням окупаційної влади стало те, що компанія Меta "дозволяла розміщувати у своїх соцмережах заклики до насильства щодо російськомовних користувачів".

Росія заборонила Facebook та Instagram ще на початку війни

Facebook та Instagram потрапили в немилість Роскомнагляду після того, як адміністрація дозволила залишати у коментарях заклики до смерті Путіна, Лукашенка та російських солдатів. Ці соцмережі визнали екстремістськими організаціями та заборонили ними користуватися з середини березня.

Однак генпрокуратура РФ не каратиме користувачів, які будуть заходити в соцмережі в обхід заборони. Цікаво, що Meta також належить месенджер WhatsApp, але до нього російська влада поки що не має претензій.

Реклама

Цікаво, що російські користувачі зажадали від Meta мільярд доларів компенсації за блокування Instagram, при тому що соцмережу забанила сама Росія.

Раніше ми писали: