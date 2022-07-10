HIMARS вже ввижаються. У Маріуполі побутова пожежа довела окупантів до істерики

Росіяни бояться, що українська сторона застосувала HIMARS

У Маріуполі спалахнув житловий будинок, пожежа налякала окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупантів охопила паніка через пожежу, яка сталася в одному з маріупольських будинків. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Вночі сталася пожежа на мікрорайоні Черемушки. Звичайна побутова пожежа, проте спочатку донецькі пропагандисти вибухнули – HIMARS, а потім усі маріупольські чати понесли плітки про збитого безпілотника", – розповів Андрющенко.

За його словами, така реакція росіян свідчить, наскільки вони бояться відплати.

"Просто побутова пожежа. Але наочно показує, як росіяни бояться. І це вірно. Тому що відплата вже поряд", – розповів він.

Ситуація у Маріуполі