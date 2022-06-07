Брудні та смердючі загарбники вимагають у Мелітополі пельмені та презервативи

Куди з таким набором попрямують окупанти залишається тільки здогадуватися

Військові РФ вимагають від українців доставляти їм посилки. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти на блокпостах у тимчасово окупованих територіях відбирають в українців їхні особисті цінні речі без пояснення причин. Окрім дорогих гаджетів та техніки, військові РФ часом роблять "специфічні замовлення".

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Так, за словами одного з перевізників, за безперешкодний проїзд окупанти на блокпосту у Василівці попросили його привезти пельмені та презервативи.

"Так, прохання бувають різні", – розповів волонтер Андрій, який від початку війни заробляє перевезенням людей з Мелітополя до Запоріжжя та назад.

Також чоловік на прохання городян доставляє за гроші посилки. Невеликий пакетик із ліками – 200 грн. Доставка продуктів у мішках – від 500 грн і вище.

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"Так ось під Василівкою у мене, як завжди, перевірили документи, оглянули машину. Після один солдат дістав 1000 грн. Попросив на зворотному шляху купити пельмені найдорожчі та презики. Довелося взяти! Відмовляти не можна, інакше вони з тебе самого зроблять пельмені. Брудні стоять, смердючі, голодні. Форма взагалі у дірках. Яка там "друга армія" світу. Так, бомжатник один. Сказали, щоб здачу всю до копієчки привіз. А якщо пельмені не довезу, мовляв, тоді сам ліпитимеш, на блокпосту!" – ділиться враженнями від виду "ДНР"-івців мелітополець.

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