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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

"Говорячі дупи": Гордон звинуватив російських пропагандистів в організації війни в Україні

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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10 квітня, 10:31
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Журналіст заявив, що багато росіян не хочуть думати
Журналіст розповів про роль російських пропагандистів
Журналіст розповів про роль російських пропагандистів / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські пропагандисти підготували війну в Україні та є її організаторами.

Про це сказав журналіст Дмитро Гордон на YouTube-каналі "Популярна політика".

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"Вони не співучасники"

"Це не говорячі голови, це говорячі дупи. Це перше. Друге – вони не співучасники, вони навіть не учасники, вони – організатори цього злочину. Роль цих пропагандистів, які з року в рік, щодня в прайм-тайм, на всіх федеральних каналах вселяли росіянам, що "Україна – фашистська, бандерівська країна", що там правлять фашисти тощо. Вони підготували цю війну", – сказав він.

За словами Гордона, багато росіян не розуміють те, що відбувається, і не хочуть думати:

"Вони не хочуть ворушити своїми мізками або залишками мізків, щоб черпати десь альтернативну інформацію – для того, щоб думати. Вони думати не хочуть. Ось їх годують гі*ном чайними... Ні, столовими ложками з екрану... Вони не хочуть зайти у YouTube, вони не хочуть аналізувати".

Журналіст також розповів про бажання РФ "денацифікувати" Україну:

"Вони б зараз подумали – ось Україну прийшли денацифікувати, бо в нас бандерівці та фашисти. Ну так ви подумайте, що в нас президент – єврей, перший помічник президента (Сергій Шефір. – Ред.) – єврей, голова Офісу президента (Андрій Єрмак). – Ред.) – наполовину єврей, міністр оборони (Олексій Рєзніков – Ред.) – єврей. Купа депутатів та олігархів євреїв. Це що, фашистська країна?"

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"Нахилити фашистську Росію"

Раніше журналіст заявляв, що Росія не планує зупинятися в Україні, тому її має зупинити Захід.

"Україна сьогодні ціною величезної кількості життів, зруйнованих міст, ціною страждань стримує цього середньовічного звіра, який, якщо проковтне Україну, повірте мені, Польща, країни Балтії, Молдова — насамперед... Усвідомлюючи це, народи країн Балтії, Польщі, цивілізованих країн Заходу мають об'єднатися і сказати Путіну: "Ні, фашизм не пройде", — заявив він.

За словами Гордона, для цього залишилося зробити дві речі: дати Україні зброю, яку вона просить, і встановити ембарго на продаж російської нафти.

Нагадаємо, журналіст також сказав, що президент Росії Володимир Путін не збирається починати ядерну війну. За його словами, Путін надто боїться втратити все це та померти.

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